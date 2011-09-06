Котирування українських акцій на ВФБ значно знизилися - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, продемонстрували у понеділок, 5 вересня, значне зниження котирувань.

Про це йдеться у аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

За словами аналітиків, індекс WIGUKR у понеділок впав на 5,0%. Протягом чотирьох торговельних сесій індекс втратив 7,9%.

Як повідомляють аналітики, інвестори на Варшавській фондовій біржі в понеділок розпродавали акції виробника молочних продуктів Milkiland (-10,3%). За підсумками шести торговельних сесій ці папери впали на 24,8%. Серед лідерів падіння також опинилися акції вуглевидобувної компанії Sadovaya Group (-8,4%), які втратили 11,0% за підсумками трьох торговельних сесій. Папери агропромислових компаній Kernel (-6,1%) і Astarta (-5,1%) вчора торгувалися в мінусі.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в понеділок інвестори розпродавали акції нафтогазової компанії JKX Oil & Gas (-5,3%). Протягом чотирьох торговельних сесій ці акції впали на 18,6%. Торги акціями Regal Petroleum закрилися зниженням котирувань на 6,2%, продемонструвавши зниження на 10,0% за підсумками трьох торговельних сесій.