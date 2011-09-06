ДІУ виплатила дохід по облігаціям серій «Z» - «W2»

Державна іпотечна установа (ДІУ) 1 вересня ц.р. виплатила відсотковий дохід по десятому купонному періоду за гарантованими державою облігаціями третього-сьомого випусків серій «Z» - «W2» і внесло до бюджету плату за гарантію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДІУ.

Згідно з повідомленням, ДІУ 30 липня 2009 достроково завершила розміщення облігацій зазначених серій. Залучені від розміщення кошти спрямовані на виконання статутних завдань установи.

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів України 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, отриманих від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів - юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. За паперами видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив з пріоритетних видів діяльності ДІУ функції щодо сприяння будівництву, а також щодо забезпечення реалізації державних програм щодо забезпечення житлом громадян України.