Увага ринку акцій вчора була прикута до подій в єврозоні - експерти

Вчора торговельні майданчики США були закриті у зв'язку зі святкуванням Дня праці, тому вся увага вітчизняного ринку акцій була прикута до подій в єврозоні, де торги проходили у червоній зоні.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, у Німеччині правляча партія Ангели МЕРКЕЛЬ зазнала поразки на регіональних виборах, що, в свою чергу, посилило побоювання інвесторів щодо подальших заходів з підтримки проблемних країн єврозони. Додатковий тиск на ринки у понеділок, 5 вересня, чинила і статистика. Вчора стало відомо, що індекс ділової активності в промисловості Китаю виявився гірше очікувань. Дані, оприлюднені в єврозоні, також виявилися досить слабкими. Крім того, на фондовий ринок продовжують впливати невтішні дані з ринку праці США, які вийшли ще у п'ятницю.

За інформацією аналітиків, сьогодні будуть опубліковані переглянутий ВВП єврозони за другий квартал, дані щодо промислових замовлень Німеччини за липень, а також індекс ділової активності в невиробничій сфері США за серпень.

Аналітики відзначають, що торги на українських майданчиках у понеділок завершилися зі зниженням. Всі акції індексного кошика Української біржі закінчили торги у червоній зоні, причому більшість з них впало на більш ніж 5%. Лідерами зниження стали папери Єнакіївського металургійного заводу (-9,48%) і Алчевського металургійного комбінату (-8,41%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 5 вересня, впав на 3,84% - до 624,18 пункту. Загальний обсяг торгів склав 213 млн 637 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 5,65% - до 1548,80 пункту. Загальний обсяг торгів склав 195 млн 501 тис. грн, з них на терміновому ринку - 81 млн 905 тис. грн.