Українські акції оновили мінімум року - експерт

Українські акції в понеділок, 5 вересня, відновили мінімум року.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «зниження європейських фондових індексів перевершило навіть найсміливіші прогнози, перевищивши 5% для німецького DAX і 4,5% для французького CAC 40. В результаті імпульс зниження апетиту до ризику досяг і українського ринку акцій, спровокувавши зниження індексу Української біржі більш ніж на 5,5%».

Аналітик відзначив, що всі ліквідні папери ринку заявок Української біржі в понеділок завершили торгову сесію в мінусі. Серед компонентів індексу найбільший тиск продавців зазнали акції виробників сталі: Єнакіївського метзаводу і Алчевського меткомбінату. Котирування даних емітентів знизилися на 11% і 8%, причому котирування акцій ЄМЗ досягли мінімального значення з середини квітня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 5 вересня, впав на 3,84% - до 624,18 пункту. Загальний обсяг торгів склав 213 млн. 637 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 5,65% - до 1548,80 пункту. Загальний обсяг торгів склав 195 млн. 501 тис. грн., з них на терміновому ринку - 81 млн. 905 тис. грн.