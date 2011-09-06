Експерт: європейські «ведмеді» продовжують правити бал на фондовому ринку

Європейські «ведмеді» в даний час продовжують правити бал на фондовому ринку.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, «хоча зниження основного європейського індексу Stoxx Europe 600 протягом двох торгових сесій було рекордним з березня 2009 року, інвестори не відчувають перепроданості ринків ризикових активів». Сьогодні з ранку зниження ф`ючерсів на європейські індекси продовжилося, а прибутковість італійських боргових зобов`язань продовжила зростати, незважаючи на інтервенції Європейського центробанку протягом вже 12 торговельних сесій поспіль. Водночас, ЄЦБ все так само не дозволяє італійським облігаціям знижуватися швидкими темпами, компенсуючи негативний настрій гравців.

Як відзначає аналітик, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався негативний. «Активним трейдерам варто використовувати максимальні рівні вчорашньої торговельної сесії в якості орієнтира для закриття короткострокових коротких позицій», - вважає П.ІЛЛЯШЕНКО.