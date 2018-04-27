Неспокійне літо пішло. Прийшла неспокійна осінь

Уже минуле літо на фондових ринках виявилося, всупереч традиції, занадто тривожним. Невирішені фінансові проблеми Європейського Союзу, державний борг Сполучених Штатів і уповільнення зростання світової економіки позбавили інвесторів спокійного сну. Крім цього, громадянська війна в Лівії сильно вплинула на стан сировинних ринків, що, в свою чергу, стало важливим чинником коливання вартості акцій.

До кінця серпня фондові ринки підійшли все з тими ж питаннями - і без відповіді. Нескінченні й майже даремні метання керівництва ЄС у пошуку варіантів допомоги окремим державам об'єднання вимотали інвесторів. Тому учасники фондових ринків звернули погляд за океан у надії на позитивні сигнали зі США, де влада поки демонструє більш згуртовані дії у вирішенні складних питань.

Як наслідок, наприкінці літа найважливішою подією для інвесторів стала заява голови Федеральної резервної системи США Бена Бернанке. Саме очікування його оцінки стану економіки США і відповідних дій Федрезерву визначили фінальний тренд літа на фондових ринках. Бернанке зумів трохи порадувати інвесторів, спровокувавши короткострокове зростання ринків, але у той же час не сказав нічого певного.

Як вважають аналітики інвестиційної групи «Сократ», довгоочікуваний виступ глави ФРС не дало інвесторам будь-яких конкретних сигналів до дій, оскільки багато хто з них очікував, що жодних заходів щодо стимулювання економіки прийнято не буде. Бернанке відзначив, що зростання економіки США у довгостроковій перспективі знаходиться в безпеці. Глава ФРС також відклав обговорення можливих заходів щодо стимулювання американської економіки до засідання Комітету з відкритих ринків, яке відбудеться 20-21 вересня.

Стосовно ж короткострокової перспективи аналітики ІГ «Сократ» підкреслили, що інвестори позитивно відреагували на оцінку Бернанке економіки США. Так, торги на фондових майданчиках Європи і США 29 серпня проходили на позитивній території в основному завдяки саме виступу голови ФРС. Бернанке оголосив, що регулятор готовий повернутися до заходів кількісного стимулювання у випадку, якщо економіка продовжить перебувати в передрецесійному стані.

Вітчизняний фондовий ринок, що демонструє вже тривалий час гнітючі результати, на тлі виступу Бернанке пішов за глобальним трендом і також виріс дуже відчутно. Індекс ПФТС за підсумками торгів 29 серпня підвищився на 4,56% - до 658,43 пункту. Індекс Української біржі зріс на 7,67% - до 1728,38 пункту.

Однак, як показала практика, ефект від виступу голови ФРС виявився навіть занадто короткостроковим. Макроекономіка «вбила» весь позитив. Уже 30 серпня фондові ринки пішли в мінус. Спочатку джерелом негативу в черговий раз стала Європа - але вже не з фінансовими, а з економічними новинами в цілому. Але США у цей день ще більше постаралися опустити ринок.

Як відзначили аналітики ІГ «Сократ», основою для низхідної динаміки ринків акцій 30 серпня послужила макроекономічна статистика з єврозони. Індекси споживчих очікувань, економічних очікувань і ділового клімату в єврозоні виявилися нижчими за прогнози, що і відвело основні фондові індекси Європи в червону зону. Кілька зменшив апетити «ведмедів» індекс цін на житло S&P/Case-Shiller у США, продемонструвавши зростання цін. Тим не менш, головною інтригою дня залишався показник споживчої довіри в США. Зниження значення індексу до 44,5 пункту викликало хвилю панічних розпродажів, після чого індекс S&P впав нижче психологічно важливого рівня у 1200 пунктів.

Український ринок цінних паперів у передостанній день літа не зміг визначитися з напрямком руху і закрився різноспрямовано, але в цілому із зниженням.

За словами аналітика компанії Astrum Investment Management Павла Ільяшенка, вітчизняний ринок 30 серпня скоректувався після зростання напередодні. Вітчизняні майданчики не скористалися зростанням оптимізму під час азійської торговельної сесії, почавши день на нейтральній території. «Подальший випуск пари - зайвого оптимізму з ринкових котлів - спровокував в цілому закономірну корекцію після сильного зростання вартості акцій напередодні», - вважає аналітик.

У результаті індекс ПФТС 30 серпня підвищився на 0,50% - до 661,72 пункту. Індекс Української біржі знизився на 1,71% - до 1698,79 пункту.

Нездорові коливання на ринках проявилися і в останній день літа. Знову сильне зростання після падіння - і ніякої визначеності.

Аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Сергій Бєлясов підкреслив, що рушійною силою купівельної активності на фондових ринках 31 серпня виступили позитивні новини зі США. Дані протоколів засідання Комісії з відкритих ринків США, згідно з якими нові заходи зі стимулювання американської економіки, зокрема запуск нової програми викупу держоблігацій з боку ФРС - QE3, набули більш реальних обрисів. Інвестори, надихнувшись даними протоколу, активізували покупки паперів у сподіванні, що остаточне рішення з приводу нової програми кількісного пом'якшення буде позитивним і прийнятим незабаром.

С.Бєлясов відзначив, що невелике зниження індексу Української біржі у середині сесії 31 серпня було обумовлено хвилею продажів на європейських майданчиках, викликаною слабкою статистикою по ринку праці єдиної Європи. Зокрема, безробіття в країнах єврозони у липні склало 10%, не змінившись порівняно з переглянутим показником за червень, при цьому учасники ринку очікували зниження показника до 9,9%.

За словами аналітика, ближче до кінця торговельної сесії на Українській біржі спостерігався сплеск купівельної активності, викликаний позитивом, що панував на відкритті американських майданчиків, де учасники ринку відігравали хорошу статистику по замовленням у промисловому секторі +2,4%, проти очікуваних +1,9%.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 31 серпня підвищився на 4,78% - до 693,32 пункту. Індекс Української біржі зріс на 2,65% - до 1743,82 пункту.

Серпень став для фондових ринків періодом поразки. Незважаючи на окремі (іноді досить відчутні) сплески зростання, біржі закінчили останній місяць літа перемогою «ведмедів».

Начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко звернула увагу, що світові фондові майданчики, у тому числі й український ринок акцій, завершили серпень значним зниженням. Індекс Української біржі за підсумками місяця втратив більше 20% на тлі боргових проблем у Європі й зниження кредитного рейтингу США. Ситуація на ринках дещо стабілізувалася лише в останні дні на тлі очікувань, що ФРС все-таки зробить кроки з впровадження нових стимулюючих заходів з метою підтримки економічного зростання у США, і надій на вирішення боргової кризи у Європі.

«В якійсь мірі інвестори зараз живуть надіями та очікуваннями, знаходячи самозаспокоєння хоч у чомусь. В цілому поточне зростання на ринках носить досить нестійкий характер, будь-яка негативна новина може знову підштовхнути ринки вниз. Тому пильність втрачати не варто», - вважає аналітик.

З фундаментальної точки зору, світові фондові майданчики можуть отримати підтримку як від позитивних макроекономічних даних, так і, навпаки, від негативних, наприклад, по ринку праці у США, які виходять 2 вересня. Якщо вони виявляться гіршими за очікування експертів, інвестори можуть оцінити це як ймовірність використання з боку ФРС додаткових інструментів для стимулювання економіки, відзначила О.Євдоченко в останній день серпня.

Побоювання аналітика виправдалися. Осінь не принесла оптимізму на ринки. У перші дні вересня падіння акцій посилилося. Свою роль тут відіграли і згадані новини з Америки.

Як відзначили аналітики ІГ «Сократ», торги на фондових майданчиках Європи і США 2 вересня пройшли на негативній території через невтішні дані по ринку праці у США. Зростання робочих місць виявилося нульовим проти очікувань у 60 тис., що посилило негативні настрої інвесторів. «Масла у вогонь» підлили американські фінансові регулятори, які оголосили про позови до найбільших банків Америки щодо операцій з іпотечними цінними паперами. «Проте в цьому є і позитивна сторона, оскільки негативні дані з ринку праці можуть підштовхнути ФРС до подальшого стимулювання економіки», - вважають аналітики. Найближча заява від ФРС США очікується 21 вересня.

Падіння на фондових ринках продовжилося і в наступні дні вересня. Макроекономічні новини як зі США, так і з Європи продовжили розчаровувати інвесторів. Більш того, ускладнилася ситуація з держборгом Греції. Зокрема, Німеччина не змогла вирішити питання про збільшення допомоги проблемній державі ЄС. Прозвучали навіть серйозні пропозиції про виключення Греції із зони євро.

Судячи з усього, фондові ринки й у вересні будуть падати, тому що всі питання, що хвилювали інвесторів влітку, відповідей не отримали - більше того, вже з'явилися нові питання...

Олег Коберник (УНІАН)