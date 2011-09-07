Цінні папери іноземних емітентів можуть бути допущені до обігу в Україні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) на своєму черговому засіданні схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як відзначили в прес-службі, цей документ регламентує порядок допуску цінних паперів, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях, до обігу на території України, визначає вимоги до їх емітентів, вимоги до розкриття ними інформації та ін.

За словами директора департаменту корпоративних відносин ДКЦПФР Анатолія АМЕЛІНА, мова йде про базовий документ, основні положення якого обговорювалися з ринком. За словами А.АМЕЛІНА, комісія сподівається на активну роботу з Національним банком України в напрямку удосконалення документа і не відкидає можливості його одночасного прийняття разом з НБУ, оскільки він містить певні питання валютного регулювання.

Найближчим часом проект рішення буде опубліковано на сайті комісії. «Ми сподіваємося протягом місяця отримати реакцію учасників ринку і їх пропозиції в цей документ», - зазначив директор департаменту корпоративних відносин.