У Білорусі початкова ціна акцій підприємств визначатиметься з урахуванням інфляції

Мінськ. Початкова ціна акцій (часток) господарських товариств Білорусі визначатиметься з урахуванням інфляції.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, згідно з повідомленням прес-служби білоруського уряду, таке рішення міститься в постанові Ради Міністрів від 5 вересня 2011 року №1186.

Відповідно до цієї постанови початкова ціна акцій (часток) визначена на 1 січня календарного року, в якому здійснюється їх продаж, індексується шляхом множення на офіційно опублікований Білстатом у ЗМІ індекс цін виробників промислової продукції виробничо-технічного призначення, що розраховується наростаючим підсумком з початку року. Цей індекс діє на дату ухвалення рішення про проведення аукціону (конкурсу) з продажу цих акцій (часток).

Постанова набуває чинності після її офіційної публікації. Але вона не розповсюджує свою дію на визначення початкової ціни продажу акцій (часток у статутних фондах), стосовно яких рішення про продаж на аукціоні або за конкурсом прийняті раніше, до набуття чинності цієї постанови.

Довідка УНІАН. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 5 вересня 2011 року №1186 вносить зміни і доповнення до Положення про порядок визначення початкової ціни продажу акцій (часток у статутних фондах) господарських товариств, що перебувають у власності Республіки Білорусь, затвердженого постановою Радміну від 31 грудня 2010 року №1929.