Лідерами зростання на Українській біржі у вівторок були «Азовсталь» і «Укртелеком» - експерти

Лідерами зростання на Українській біржі у вівторок, 6 вересня, були акції "Азовсталі" та "Укртелекому".

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, українські фондові ринки у вівторок продемонстрували незначне зростання. Акції «Азовсталі» на Українській біржі додали 1,6%, "Укртелекому" - 1,1%. При цьому котирування даних емітентів протягом трьох попередніх сесій впали на 10,3% і 11,4% відповідно. Торги паперами «Укрнафти» у вівторок закрилися зростанням котирувань на 0,9%.

За інформацією аналітиків, акції Алчевського металургійного комбінату на Українській біржі у вівторок просіли на 2,5%, продемонструвавши падіння на 14,8% за чотири торгові сесії. Папери Єнакіївського металургійного заводу (-2,1%) також торгувалися в мінусі, а за підсумками чотирьох сесій вони втратили 18,9%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 6 вересня, знизився на 2,03% - до 611,52 пункту. Загальний обсяг торгів склав 121 млн. 742 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,07% - до 1549,94 пункту. Загальний обсяг торгів склав 217 млн. 645 тис. грн., з них на терміновому ринку - 113 млн. грн.