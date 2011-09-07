Експерти: проблемна ситуація в єврозоні продовжує перебувати в центрі уваги інвесторів

Проблемна ситуація в єврозоні продовжує перебувати в центрі уваги інвесторів.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, основним приводом для негативу на ринках акцій у вівторок, 6 вересня, стали переглянуті дані по ВВП єврозони, які показали зростання економіки регіону на 0,2% в квартальному вирахуванні, що збіглося з прогнозами. Водночас, у річному обчисленні ВВП зріс на 1,6%, тоді як очікувалося зростання на 1,7%.

Тим не менше, констатують аналітики, індексу Української біржі у вівторок вдалося завершити торговельну сесію приблизно на рівнях відкриття, чому сприяла статистика зі США, де індекс ділової активності в сфері послуг підвищився до 53,3 пункту проти очікуваних 51,0 пункту.

За словами аналітиків, сьогодні публікується великий блок макроекономічної статистики. Варто звернути увагу на показник ВВП Австралії та індекс випереджальних індикаторів у Японії. Також публікуються дані з промислового виробництва у Великобританії і Німеччини. Після закриття торгів інвестори будуть стежити за публікацією показника Beige Book в США, значення якого допоможе пролити світло на результати засідання ФРС 21 вересня.