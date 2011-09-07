Перед виступом Обами на ринки акцій впливають технічні чинники - експерт

Перед завтрашнім виступом Барака ОБАМИ, який проллє світло на перспективи фіскальної політики США, ринки ризикових активів торгуються швидше під впливом технічних чинників.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, під час волатильної торговельної сесії у вівторок, 6 вересня, індексу Української біржі вдалося додати 0,1% на тлі неоднозначної динаміки європейських фондових індексів. «З одного боку, зниження апетиту до ризику в середині дня не дозволило українським акціям ліквідувати накопичену перепроданість, з іншого - повернення покупців в першій половині американської торгової сесії допомогло індексу Української біржі завершити торги в плюсі", - підкреслив аналітик.

При цьому, додав він, зростання фондових індексів США у вівторок активізувався вже після закриття українських майданчиків, що й заклало основи для переважання позитивних настроїв вранці в середу. Сьогодні перед початком української торгової сесії зростання ф`ючерсів на індекс S & P 500 перевищувало 0,5%. Всі без винятку азіатські фондові індекси також торгувалися на позитивній території. На сировинному та валютному ринках було відзначене скромне зростання ф`ючерсів на нафту, що означає відсутність скоординованої зміни глобального апетиту до ризику.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 6 вересня, знизився на 2,03% - до 611,52 пункту. Загальний обсяг торгів склав 121 млн. 742 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,07% - до 1549,94 пункту. Загальний обсяг торгів склав 217 млн. 645 тис. грн., з них на терміновому ринку - 113 млн. грн.