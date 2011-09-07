Українські акції на Варшавській фондовій біржі вчора знизилися - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, вчора продемонстрували зниження котирувань.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, індекс WIGUKR у вівторок, 6 вересня, впав на 1,0%. За підсумками п`яти торгових сесій індекс WIGUKR знизився на 8,8%.

Як відзначають аналітики, інвестори на Варшавській фондовій біржі у вівторок розпродавали акції виробника молочних продуктів Milkiland (-2,5%). Протягом семи торгових сесій котирування Milkiland втратили 26,6%. Вчора папери агрокомпанії Astarta знизилися на 2,7%, а протягом чотирьох торгових сесій вони втратили 12,7%. Тим не менше, папери вугледобувної компанії Sadovaya зросли на 4,1%.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у вівторок акції нафтогазової компанії JKX Oil & Gas додали 1,9% після падіння на 18,6% протягом чотирьох торгових сесій.