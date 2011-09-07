Вчорашній аукціон з продажу ОВДП пройшов безрезультатно - експерт

Аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 6 вересня, пройшов безрезультатно.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

За його словами, Мінфіну не вдалося залучити ресурс до бюджету. На цей раз пропонувалися чотири серії паперів терміном обігу 175, 364 і 1036 і 1806 днів. Всього було подано дві неконкурентні заявки на покупку річних облігацій. За ним пропонувався рівень прибутковості на рівні 11-11,25%. Попит склав всього 31 млн. грн.

Як зазначив А.КОМАРОВСЬКИЙ, на наступному аукціоні 13 вересня уряд буде пропонувати 4 серії ОВДП: тримісячні, дев`ятимісячні, дворічні ОВДП, а також довгострокові державні облігації з достроковим погашенням. 14 вересня Мінфіну потрібно буде виплатити 1,5 млрд. грн. в рахунок погашення попередніх запозичень.