«Нафтогаз» продав «Укргазбанку» ОВДП на 1 млрд. грн., «Дельта банку» - на 3,5 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» підписав договори про продаж «Украгазбанку» облігацій внутрішньої державної позики на 1 млрд. грн., «Дельта банку» - на 3,5 млрд. грн. на умовах РЕПО.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному інтернет-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кількість ОВДП, які продані «Укргазбанку» (договір підписаний 31 серпня), становить 1 млн. облігацій, ціна зворотного викупу складе 1 млрд. 054,210 млн. грн. (без ПДВ), «Дельта банку» продано 3,5 млн. облігацій (договір підписаний 2 вересня), ціна зворотного викупу - 3 млрд. 578,593 млн. грн. (без ПДВ).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.