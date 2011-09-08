На світових фондових майданчиках в середу склався сприятливий фон - експерти

На світових фондових майданчиках в середу, 7 вересня, склався сприятливий фон для торгів.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, ринок у середу перебував в очікуванні сьогоднішнього виступу Барака ОБАМИ. Очікується, що президент США надасть план створення нових робочих місць загальною вартістю 300 млрд. доларів. Ця пропозиція зможе надати значну підтримку та стабілізувати ситуацію на ринку праці США.

Аналітики також відзначають, що напруженість навколо Греції – найпроблемнішої країни єврозони - дещо спала на фоні новин про те, що Конституційний суд Німеччини підтвердив законність участі країни в програмах фінансової допомоги Греції. Впевненості інвесторам в середу додали і дані про зростання виробництва в обробній промисловості Великобританії та Німеччини.

За інформацією аналітиків, сьогодні будуть опубліковані дані щодо торгового балансу Німеччини, промислового виробництва Франції, а також ключова ставка ЄЦБ. У США будуть опубліковані дані щодо ринку праці та міжнародної торгівлі.

Аналітики відзначають, що торги на українських майданчиках в середу завершилися на позитивній території. Всі підприємства індексного кошика, крім "Західенерго" (-5,4%), показали зростання за результатами сесії. Лідерами зростання стали папери «Стиролу» (+7,54%), Авдіївського КХЗ (+6,74%) і «Центренерго» (+6,01%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 7 вересня, підвищився на 1,09% - до 618,19 пункту. Загальний обсяг торгів склав 360 млн. 238 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 3,52% - до 1604,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 190 млн. 452 тис. грн., з них на терміновому ринку - 82 млн. 207 тис. грн.