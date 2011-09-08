Вищий госпсуд скасував рішення про повернення ЗАлКу у держвласність

Вищий господарський суд України своєю постановою від 30 серпня 2011 року скасувати рішення Господарського суду Києва і постанову Київського апеляційного господарського суду про розірвання договору купівлі-продажу контрольного пакета акцій ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" (ЗАлК) і повернення акцій у державну власність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному документі Фонду державного майна України, оприлюдненому на сьогоднішньому засіданні спеціальної контрольної комісії ВР з питань приватизації.

Вищий госпсуд також направив справу про повернення контрольного пакета акцій ЗАлКу в держвласність на повторний розгляд до Господарського суду м. Києва.

Нагадаємо, за результатами розгляду апеляційних скарг ФДМУ і Генеральної прокуратури України Київським апеляційним господарським судом 17 квітня 2011 було винесено постанову, відповідно до якої було повністю задоволено позов Генеральної прокуратури про розрив договору купівлі-продажу державного пакета акцій ВАТ "ЗАлК" і повернення його в держвласність.

Довідка УНІАН. ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ЗАлК) - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

На початку 2001 р. Фонд держмайна України за підсумками приватизаційного конкурсу продав 68,01% акцій ЗАлКу російському «АвтоВАЗ-Інвесту» за 70 млн. дол. Згідно з договором купівлі-продажу, інвестор, зокрема, мав погасити кредитні зобов'язання заводу перед "Укрексімбанком" на 76,45 млн. дол.

У 2004 р. власником комбінату стала російська група СУАЛ, що входить в десятку найбільших алюмінієвих компаній світу.

У 2007 р. ЗАлК перейшов під контроль об'єднаної компанії «Російський алюміній» (ОК «РУСАЛ»), створеної в березні 2007р. шляхом злиття «РусАл», СУАЛ і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore.

У травні 2011 р. Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Києва і прийняв нове рішення щодо задоволення позову Генпрокуратури України про повернення в держвласність 68,01% акцій ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" (ЗАлК).

За інформацією прес-служби Генпрокуратури, розірвані договори купівлі-продажу 68,01% пакета акцій ВАТ "ЗАлК", укладені між Фондом державного майна України та ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і між ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і компанією "VELBAY HOLDINGS LIMITED " (Кіпр).

Як відзначили в прес-службі Генпрокуратури, суд апеляційної інстанції погодився з аргументами Генеральної прокуратури України про те, що у зв'язку з розірванням за ініціативою ВАТ "ЗАлК" кредитної угоди з рефінансування інвестором заборгованості товариства в сумі 75,5 млн. дол., істотно змінилися обставини, чим суттєво порушені майнові інтереси держави.

Раніше рішенням госпсуду від 27 грудня 2010 року в позові Генпрокуратурі було відмовлено.