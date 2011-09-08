Лідерами зростання на Українській біржі в середу стали акції "Центренерго" - експерти

Лідерами зростання на Українській біржі в середу, 7 вересня, стали акції генеруючої компанії «Центренерго» після значного падіння раніше.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові ринки в середу продемонстрували зростання. Акції "Центренерго" на Українській біржі 7 вересня додали 6,7% після падіння на 12,4% за підсумками попередніх чотирьох торгових сесій. Папери Авдіївського КХЗ і «Азовсталі» в середу додали 6,5% і 6,4% відповідно. Торги акціями Алчевського металургійного комбінату закрилися зростанням котирувань на 5,5% після зниження на 14,8% протягом чотирьох торгових сесій.

За інформацією аналітиків, лідерами падіння на Українській біржі в середу стали папери генеруючої компанії «Західенерго» (-5,4%), продемонструвавши падіння на 26,2% протягом п'яти торгових сесій.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 7 вересня, підвищився на 1,09% - до 618,19 пункту. Загальний обсяг торгів склав 360 млн. 238 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 3,52% - до 1604,47 пункту. Загальний обсяг торгів склав 190 млн. 452 тис. грн., з них на терміновому ринку - 82 млн. 207 тис. грн.