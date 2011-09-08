ВР прийняла в першому читанні законопроект про випуск акцій

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону "Про внесення зміни до статті 23 Закону" Про акціонерні товариства" щодо випуску акцій.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 244 народних депутата з 323, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести до чинного закону зміни, якими дозволяється оплата акцій при їх розміщенні державними облігаціями України у випадках, передбачених законом.