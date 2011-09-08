ВР прийняла в першому читанні законопроект про випуск акцій
17:30, 08 вересня 2011Фондовий ринок
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Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону "Про внесення зміни до статті 23 Закону" Про акціонерні товариства" щодо випуску акцій.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 244 народних депутата з 323, зареєстрованих у сесійній залі.
Законопроектом пропонується внести до чинного закону зміни, якими дозволяється оплата акцій при їх розміщенні державними облігаціями України у випадках, передбачених законом.
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