ВР відхилила раніше прийнятий закон про відновлення назви «відкрите акціонерне товариство»

Верховна Рада України скасувала раніше прийнятий закон "Про внесення змін до Закону України" Про акціонерні товариства" та інших законодавчих актів України про відновлення на законодавчому рівні назви типу товариства «відкрите акціонерне товариство».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» ухвалення відповідного рішення проголосували 239 народних депутатів з 353 зареєстрованих в сесійній залі, підтримавши, таким чином, відповідну пропозицію Президента України.

Президент зазначав, що прийнятий Верховною Радою України 8 квітня 2011 Закон України "Про внесення змін до Закону України" Про акціонерні товариства" та інших законодавчих актів України про відновлення на законодавчому рівні назви типу товариства "відкрите акціонерне товариство" не може бути підписаний з ряду причин.

Законом, який надійшов на підпис передбачається внесення змін до Цивільного кодекс України, Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" та Закон України "Про акціонерні товариства" з метою надання права акціонерним товариствам використовувати для позначення типу акціонерного товариства, крім словосполучення "публічне акціонерне товариство" , також словосполучення "відкрите акціонерне товариство".

У зв'язку з цим глава держави, вважає за необхідне зазначити, що Законом України "Про акціонерні товариства", прийнятим Верховною Радою України 17 вересня 2008 року, був введений новий підхід до регулювання відносин, пов'язаних з діяльністю акціонерних товариств. Зокрема, встановлено поділ акціонерних товариств за типами на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Названим Законом був також передбачений поступовий (протягом двох років) перехід від діючого на момент прийняття Закону України "Про акціонерні товариства" порядку, яким допускалося функціонування відкритих акціонерних товариств та закритих акціонерних товариств (Закон України "Про господарські товариства"), до нового порядку , які запроваджується Законом України "Про акціонерні товариства".

Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом України "Про акціонерні товариства", у відповідність із цим Законом є, зокрема, здійснення дій по внесенню змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого чи закритого акціонерного товариства в публічне акціонерне товариство або з відкритого або закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Президент вказував, що закон, що надійшов на підпис, нівелює концепцію правового регулювання діяльності акціонерних товариств, введену Законом України "Про акціонерні товариства", і є кроком назад у розвитку законодавства України на шляху його адаптації до законодавства Європейського Союзу.

Президент підкреслював, що даний закон подовжує існування відкритих акціонерних товариств, що, по суті, стане індульгенцією для тих акціонерних товариств, які у встановлені терміни не виконали вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Це створило б передумови для невиконання надалі законодавчо встановлених вимог, оскільки виникає прецедент скасування законодавчих вимог, які не виконуються.

Тому Президент пропонував відхилити цей закон.