Динаміка фондових ринків зараз носить інерційний характер - експерт

У відсутність значущих інформаційних приводів, так само як і напередодні важливих, динаміка ринків ризикових активів в даний час носить інерційний характер.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Це означає, вважає він, що імпульси руху ринків акцій між психологічно значимими рівнями тривають протягом 1,5-3 торгових сесій. Тому немає нічого дивного в тому, що тривалість руху індексу S&P 500 від поточного рівня підтримки до першого ймовірного рівня опору склала якраз 1,5 торгові сесії. У результаті українським інвесторам не слід надавати невиправдано велике значення масштабу вчорашньої динаміки американських фондових індексів.

На думку аналітика, «зростання українського ринку акцій у середу більш ніж на 3% є лише буденним відлунням розвитку ситуації на світових майданчиках. Після того як фондові індекси Сполучених Штатів знайшли підтримку на нижній межі поточного торговельного діапазону в ході позавчорашньої торгової сесії, технічна картина помітно покращилася, що і зумовило переважання покупців».