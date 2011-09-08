Експерт: прогрес в США і в ЄС є «позитивним економічним шоком»

18:12, 08 вересня 2011
Фондовий ринок
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Конструктивний політичний діалог у Сполучених Штатах, так само як і прогрес у реформуванні бюджетних інституцій Європейського Союзу, безумовно, є саме тим видом позитивного економічного шоку, на який розраховують оптимісти.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

При цьому, вважає він, «один виступ просто не в силах перекреслити очікування ірраціональних дій політиків, які дисконтує ринок акцій. Єдиною позитивною новиною на даний момент є лише те, що економічні дані вказують на збереження простору для політичного маневру - зростання світової економіки, хоч і суттєво сповільнюється, але все ще залишається зростанням».

Як підкреслив П.ІЛЬЯШЕНКО, найбільш важливою подією найближчих двох днів стане виступ Барака ОБАМИ, присвячене проблемі високого рівня безробіття в США і - що важливіше - різкого уповільнення темпів створення нових робочих місць. «При цьому не слід забувати, що в поточних умовах набір інструментів фіскальної політики обмежений, по суті, лише вербальними інтервенціями. Економіка Сполучених Штатів переживає наслідки балансової рецесії, а це означає, що саме по собі бажання створити нові робочі місця жодним чином не гарантує їх створення в реальності. Іншими словами, високий рівень безробіття є продуктом структурних змін в економіці, а низький темп створення нових робочих місць - продукт закономірно низьких темпів економічного зростання», - зазначив аналітик.

В результаті, на думку П.ІЛЬЯШЕНКО, зміст виступу Президента США має невелике значення з точки зору планування інвестиційної стратегії. Що по-справжньому важливо - це наявність або відсутність конструктивної реакції законодавчої гілки влади. Таким чином, події майбутніх двох торгових сесій навряд чи стануть вирішальними для поведінки ринків акцій протягом найближчих місяців, вважає аналітик.

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