Українські акції на ВФБ вчора користувалися попитом у інвесторів - експерти

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, вчора користувалися попитом у інвесторів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс WIGUKR в середу, 7 вересня, виріс на 3,2% після зниження на 8,8% протягом п'яти торгових сесій. Акції виробника молочних продуктів Milkiland вчора виросли на 0,9% після падінь (-26,6%) протягом семи торгових сесій. Папери агрокомпанії Kernel також продемонстрували зростання на 7,0%. Акції вугледобувної компанії Sadovaya додали 5,6%. Однак торги паперами виробника цукру Astarta закрилися падінням котирувань на 0,1%, а протягом п'яти торгових сесій ці акції впали на 12,8%.

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі в середу котирування гірничорудної компанії Ferrexpo виросли на 8,4%. У той же час, акції виробника курятини MHP додали 4,8%.