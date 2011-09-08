Оцінна вартість Utel становить близько 6% від реалізаційної ціни самого «Укртелекому» - ФДМУ

Оцінна вартість, яка виділяється зі складу ПАТ «Укретелеком» в окрему юридичну особу підрозділу мобільного зв'язку Utel становить приблизно 6% від реалізаційної ціни (10 млрд. 575,1 млн. грн. - УНІАН) приватизованого пакета акцій «Укртелекому».

Про це повідомив журналістам у четвер, 8 вересня, глава департаменту договірного менеджменту Фонду державного майна України (ФДМУ) Юрій НІКІТІН.

За його словами, такі результати проведеної ще до продажу контрольного пакету «Укртелекому» його незалежної оцінки.

Глава департаменту також зазначив, що на даний момент ФДМУ проводить перевірку виконання власником приватизованого підприємства своїх інвестзобов'язань, яку планує закінчити до кінця цього кварталу. За його словами, єдиними скаргами, які надійшли до ФДМУ з початку проведення перевірки, поки що є заяви колишніх працівників цього підприємства про виплату їм менших, ніж обумовлено, компенсацій при їх звільненні за взаємною згодою.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України надав дозвіл власнику контрольного пакета акцій «Укртелекому» - компанії «ЕСУ» - на виділення підрозділу мобільного зв'язку Utel в окрему юридичну особу. Глава ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО зазначив, що дане рішення було видано Фондом на відповідне звернення компанії «ЕСУ».

Довідка УНІАН. Фонд держмайна 11 березня ц.р. підписав з ТОВ «ЕСУ», дочірньою компанією австрійського концерну EPIC, договір купівлі-продажу 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком». Реалізаційна ціна держпакету акцій компанії склала 10 млрд. 575,1 млн. грн.