Український ринок акцій сьогодні знизився

Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 8 вересня, знизився на 0,24% - до 616,69 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 235 млн. 614 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 0,83% - до 1591,21 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 218 млн. 155 тис. грн., з них на терміновому ринку - 93 млн. 450 тис. грн.