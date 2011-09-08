Український ринок акцій сьогодні знизився
18:32, 08 вересня 2011Фондовий ринок
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Індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 8 вересня, знизився на 0,24% - до 616,69 пункту.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.
Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 235 млн. 614 тис. грн.
Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 0,83% - до 1591,21 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 218 млн. 155 тис. грн., з них на терміновому ринку - 93 млн. 450 тис. грн.
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