Невтішна статистика з єврозони викликала песимізм на фондових ринках - експерти

На закордонних фондових біржах у четвер, 8 вересня, переважали песимістичні настрої, пов'язані з невтішною статистикою з єврозони.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, вчора стало відомо, що в липні профіцит зовнішньоторговельного балансу Німеччини знизився порівнянно з червнем, що виявилося гіршим за прогнози аналітиків. Негативне сальдо торговельного балансу Франції зросло до 6,5 млрд євро, тоді як очікувалося, що воно буде на рівні 5.9 млрд євро. Негативу на ринок додали і новини про зниження Європейським центральним банком прогнозу зростання ВВП єврозони.

За словами аналітиків, макроекономічні дані зі США у четвер також не порадували інвесторів. Дані від Міністерства праці США в черговий раз засвідчили проблеми на ринку праці. Ринок знаходився в очікуванні виступу Барака ОБАМИ щодо плану зі створення нових робочих місць, що може надати істотну підтримку ринку праці США і привести до зростання індексів.

За інформацією аналітиків, серед статистики сьогодні варто звернути увагу на індекс споживчих цін Німеччини, на дані щодо промислового виробництва Франції та на торговельний баланс Великобританії.

Аналітики відзначають, що торги на українських ринках у четвер завершилися зниженням індексів. Серед акцій індексного кошика Української біржі зростання показали тільки акції Стаханівського вагонобудівного заводу (+1,5%), Азовсталі (+0,73%) і «Укрнафти» (+0,05%). Лідерами зниження стали папери «Укртелекому» (-3,06%) та «Стіролу» (-1,73%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 8 вересня, знизився на 0,24% - до 616,69 пункту. Загальний обсяг торгів склав 235 млн 614 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,83% - до 1591,21 пункту. Загальний обсяг торгів склав 218 млн 155 тис. грн., з них на терміновому ринку - 93 млн 450 тис. грн.