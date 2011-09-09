Польські "блакитні фішки" втратили сьогодні вранці близько 2,5%
12:42, 09 вересня 2011Фондовий ринок
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Варшава. Індикатор вартості самих ліквідних паперів Варшавської фондової біржі WIG20 на початку торгів п'ятниці втратив близько 2,5% на тлі нової хвилі розпродажів на європейських майданчиках.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, «блакитні фішки», що почали день піввідсотковим зниженням до 10.19 досягли 2,9% мінуса, знову спустившись нижче рівня 2,3 тис пунктів.
Після цього індекс відпрацював частину втрат і котирувався в районі 2,5% нижче вчорашнього закриття.
На початку торгів також дешевшали папери середніх та невеликих компаній, індекси яких втрачали 0,7-0,9%.
Індекс всього ринку WIG просів за першу годину торгів на 1,6%.
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