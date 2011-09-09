Польські "блакитні фішки" втратили сьогодні вранці близько 2,5%

Варшава. Індикатор вартості самих ліквідних паперів Варшавської фондової біржі WIG20 на початку торгів п'ятниці втратив близько 2,5% на тлі нової хвилі розпродажів на європейських майданчиках.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, «блакитні фішки», що почали день піввідсотковим зниженням до 10.19 досягли 2,9% мінуса, знову спустившись нижче рівня 2,3 тис пунктів.

Після цього індекс відпрацював частину втрат і котирувався в районі 2,5% нижче вчорашнього закриття.

На початку торгів також дешевшали папери середніх та невеликих компаній, індекси яких втрачали 0,7-0,9%.

Індекс всього ринку WIG просів за першу годину торгів на 1,6%.