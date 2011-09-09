Очікуваний виступ Обами передбачувано не вдихнув життя у ринки акцій - експерт

Рівень падіння індексу Української біржі у четвер, 8 вересня, збігся з масштабом зниження фондових індексів США.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, індекс Української біржі у четвер втратив 0,8%, індекс S&P500 - 1%, NASADAQ - 0,8%. «Виступи Бена БЕРНАНКЕ і Жан-Клода ТРІШЕ, як і передбачалося, істотно не вплинули на динаміку ринків ризикових активів у ході торговельної сесії четверга, а очікуваний виступ Барака ОБАМИ так само передбачувано не вдихнув життя у ринки акцій в ході азіатської торговельної сесії», - підкреслив аналітик. В результаті перед відкриттям українських торгових майданчиків у п'ятницю спостерігалася нейтрально-негативна динаміка ф'ючерсів на індекс S&P500 на тлі незначного зниження вартості промислових сировинних товарів.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, сьогодні вранці також стало відомо, що зростання індексів цін споживачів і виробників у Китаї сповільнилося, до того ж зростання споживчих цін виявилося менше очікувань ринку: 6,2% проти 6,3%. «У той же час, ми не чекаємо зміни тону Народного банку Китаю, який, незважаючи на видиме уповільнення економічної активності, продовжує наполягати на посиленні монетарної політики для боротьби з інфляцією. Тим часом, зниження відсоткових ставок Центральним банком Бразилії тижнем раніше, безумовно, посилило очікування завершення циклу жорсткішання економічної політики в країнах з економікою, що розвивається», - повідомив аналітик.

На думку П.ІЛЛЯШЕНКА, зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій у п'ятницю склався помірно негативний. Напередодні потоку заяв і коментарів єврочиновників у рамках саміту Великої сімки аналітик не рекомендує переносити спекулятивні позиції через вихідні.