Експерти: українські акції на ВФБ вчора продемонстрували позитивну динаміку

Українські акції, що торгуються на Варшавській фондовій біржі, продемонстрували у четвер, 8 вересня, позитивну динаміку.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, індекс WIGUKR у четвер зріс на 0,3%. Лідерами зростання стали акції виробника акумуляторів WESTA (+2,2%), які додали 12,8% протягом трьох торгових сесій. Серед інших лідерів зростання опинилися папери агрокомпаній Astarta (+1,4%) і Kernel (+1,0%).

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі в четвер українські акції продемонстрували змішану динаміку. Торги акціями виробника курятини MHP закрилися падінням котирувань на 4,2%. Папери нафтогазових компаній Cadogan Petroleum і JKX Oil & Gas зросли на 3,8% і 4,8% відповідно.