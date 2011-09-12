На європейських фондових ринках знову обвал

Фондові торги у Європі відкрилися різким зниженням провідних індексів, продовжуючи тенденції кінця минулого тижня, повідомляє РБК.

У результаті, британський FTSE 100 упав на початку торгів на 2,2%, французький CAC 40 - на 4%, німецький DAX - на 2,88%. Вартість акцій французьких банків, уразливих до сценарію дефолту окремих країн єврозони, істотно впала - котирування BNP Paribas, Societe Generale і Credit Agricole впали на 11-12%.

Причини, які штовхають котирування донизу, залишилися тими ж самими: розбіжності у ЄЦБ щодо програми викупу єврооблігацій (що привели до звільнення члена правління Юргена ШТАРКА), можливий дефолт Греції і проблеми європейських банків, рейтинги яких опинилися під ударом через великі інвестиції у суверенні боргові інструменти єврозони.

Ще одним серйозним негативним чинником сталі проблеми Італії - ринок очікує, що вже на цьому тижні агентство Moody's знизить рейтинг країни з нинішнього рівня Aa2. На цьому фоні серйозно подешевшали акції італійських банків - UniCredit (-5,8%) і Intesa Sanpaolo (-4,4%).