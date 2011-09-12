ПФТС виставить на аукціоні 28 вересня 1% свого статутного фонду

Фондова біржа ПФТС виставить на аукціоні 28 вересня близько 1% свого статутного фонду.

Про це повідомляє прес-служба ПФТС.

Продавцем виступає Асоціація «Фондове партнерство». До продажу буде запропоновано 32 акції (близько 1% статутного фонду). Початкова ціна однієї акції становить 11 тис. грн., початкова ціна пакета - 352 тис. грн.

Учасниками аукціону можуть бути особи, які перебувають у списку потенційних учасників аукціону і є членами ПФТС станом на дату проведення аукціону.

Довідка УНІАН. Фондова біржа ПФТС є організатором торгівлі цінними паперами, має відповідну ліцензію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР). Загальний обсяг торгів ПФТС у 2010 р. - 61,3 млрд. грн., частка ринку - 46,6%. За наслідками торгів розраховується і публікується індекс ПФТС.

Загальна кількість акцій фондової біржі ПФТС становить 3201 шт. Контрольним пакетом біржі володіє російська ММВБ, акціонерами ПФТС також є Асоціація «Фондове партнерство», учасники ринку та інші особи.