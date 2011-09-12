Фондові ринки Азії впали через новини в Європі





Фондові ринки Азії впали у понеділок через побоювання з приводу того, що боргові проблеми Європи і обвал котирування на американському фондовому ринку лише збільшаться, а посилення правил у Британії коштуватиме чималих грошей банківським гігантам, повідомляє Reuters.

Основний індекс Гонконгівської фондової біржі Hang Seng обрушився на 4,21% - до 19.030,54 пункту через обвал котирування найвагомішого компоненту індексу - банку HSBC Holdings Plc - до мінімуму з липня 2009 р. після повідомлень про наступну жорстку реформу банківської системи Британії.

Банки Великої Британії повинні захистити свої роздрібні підрозділи від ризикових інвестиційних відділів і наростити капітал, щоб захистити платників податків від майбутніх криз, йдеться в пропозиції Незалежної банківської комісії (ICB), яка може коштувати банкам до 7 млрд. фунтів (11 млрд. дол.) на рік.

Ключовий індекс Токійської фондової біржі Nikkei втратив 2,31% і опустився до 8.535,67 пункту - мінімуму двох з половиною років.

Зведений індекс азійських фондових майданчиків, окрім Японії, впав на 3,21% - до

411,05 пункту.