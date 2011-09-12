Індекс ПФТС обвалився на 4,44%, Української біржі - на 5,85%

Індекс ПФТС у понеділок, 12 вересня, станом на 16:04 обвалився на 4,44% - до 572,48 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 1 млрд. 426 млн. грн.

Індекс Української біржі станом на 16:08 впав на 5,85% - до 1430,30 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 86 млн. 824 тис. грн., з них на терміновому ринку - 47 млн. 542 тис. грн.

Падіння українського ринку проходить на фоні обвалу на світових ринках внаслідок розбіжностей в ЄЦБ щодо програми викупу єврооблігацій, можливого дефолту Греції та посилення вимог для банківської системи Великобританії.