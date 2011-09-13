Падіння акцій французьких банків обвалило ціни на золото





На світових торгах у понеділок, 12 вересня, ціна золота значно впала на тлі різкого здешевлення акцій ряду французьких банків, що стимулювало інвесторів продавати активи в дорогоцінному металі для покриття витрат.

Так, грудневий ф'ючерс на золото в ході торгів у Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками понеділка подешевшав на 46,2 долара, або на 2,5% - до 1813,3 долара за тройську унцію.

У понеділок видання Wall Street Journal повідомило про те, що міжнародне рейтингове агентство Moody`s Investors Service може знизити рейтинги банків BNP Paribas, Societe Generale і Сredit Agricole у разі настання дефолту Греції. На цьому тлі акції фінансових організацій завершили торговельну сесію падінням на 9-11%. У червні Moody`s помістило рейтинги BNP PAribas, Societe Generale і Credit Agricole на перегляд у зв'язку з "потенційною несумісністю поточних рейтингів і впливом можливого дефолту Греції або реструктуризації грецького боргу". При цьому заяви генерального директора банку Societe Generale Фредерік Вудь (Frеdеric Oudеa) про те, що у банку досить високий рівень капіталізації, який дасть змогу зберегти стійкість навіть у разі дефолту Греції, не заспокоїли інвесторів, передає РІА Новини.