Експерт: оптимісти на ринках акцій здобули тимчасову перемогу над песимістами

Оптимісти здобули тимчасову перемогу над песимістами у боротьбі між відсутністю приводу для оптимізму і очевидною перепроданістю акцій, яка остаточно сформувалася у понеділок, 12 вересня.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Таким чином, вважає він, «динаміка ринків акцій залишається заручницею мінливих настроїв за відсутності по-справжньому важливих інформаційних приводів. Це означає, що, незважаючи на формування сприятливих технічних формацій, наприклад, як у випадку з акціями "Центренерго", продовження висхідного руху навіть акцій окремих емітентів протягом 3-5 торгових сесій не гарантовано».

За словами аналітика, у вівторок, 13 вересня, індекс Української біржі зріс на 2,8% на фоні відновлення вартості ризикових активів у другій половині торговельної сесії.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 13 вересня, підвищився на 0,21% - до 574,51 пункту. Загальний обсяг торгів склав 93,3 млн. грн.

Індекс Української біржі зріс на 2,83% - до 1485,92 пункту. Загальний обсяг торгів склав 197 млн. грн., з них на терміновому ринку - 90,3 млн. грн.