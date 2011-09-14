Ситуація з борговими проблемами Греції залишається неоднозначною - експерти

Ситуація з борговими проблемами Греції все ще залишається неоднозначною.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Проте, вважають аналітики, деякі новини все-таки дають фондовим ринкам привід для оптимістичних настроїв. Зокрема, Китай та Італія ведуть переговори про купівлю італійських облігацій Китаєм. У вівторок, 13 вересня, ринок підтримала і заява Ангели МЕРКЕЛЬ про те, що неконтрольований дефолт Греції неприпустимий. Крім того, вчора стало відомо про зниження імпортних цін у США, що також потішило торговців.

За інформацією аналітиків, сьогодні буде опублікований великий блок макроекономічної статистики, яка може вплинути на перебіг торгів. У єврозоні вийдуть дані з промислового виробництва, а в США - індекс цін виробників і дані з роздрібних продажів.

Аналітики відзначають, що українські фондові ринки завершили торги вівторка ростом. Всі акції індексного кошика Української біржі, крім «Стиролу» (-0,47%), закінчили день на позитивній території. Лідерами зростання стали папери "Укртелекому" (+5,53%) і Стахановського вагонобудівного заводу (+4,25%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 13 вересня, підвищився на 0,21% - до 574,51 пункту. Загальний обсяг торгів склав 93,3 млн. грн.

Індекс Української біржі зріс на 2,83% - до 1485,92 пункту. Загальний обсяг торгів склав 197 млн. грн., з них на терміновому ринку - 90,3 млн. грн.