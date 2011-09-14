Індикатором зміни настроїв інвесторів сьогодні стане динаміка сировинних валют - експерт

Індикатором зміни настроїв протягом сьогоднішньої торгової сесії стане динаміка сировинних валют проти долара США.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

На його думку, зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій сьогодні склався негативний.

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, сьогодні вранці ф`ючерси на індекс S&P 500 знижувалися більш ніж на 1% в результаті нової інтерпретації ситуації, що склалася на європейському борговому ринку. «Фактично ранкове зниження ринків акцій у середу повністю нівелює досягнення вчорашньої торгової сесії», вважає аналітик.

Він зазначив, що під найбільш сильним тиском продавців у даний час знаходяться котирування нафти, а також австралійського і новозеландського доларів. «Це говорить про те, що на старті сьогоднішньої європейської торгової сесії ми спостерігали прояв класичного зниження апетиту до ризику», - пояснив П.ІЛЛЯШЕНКО.