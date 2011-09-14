Черговий аукціон з ОВДП знову пройшов безрезультатно - експерт

Черговий аукціон з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) знову пройшов безрезультатно.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

За його словами, уряду на аукціоні у вівторок, 13 вересня, не вдалося продати жодної облігації з чотирьох пропонованих серій. Це ОВДП з терміном погашення 84 дні, 280 днів, 686 днів і довгострокові державні облігації з достроковим погашенням 1764 дні.

Як повідомив А.КОМАРОВСЬКИЙ, попит з боку банківської системи на вчорашньому аукціоні склав 360 млн. грн. Всього було подано чотири заявки: дві на тримісячні ОВДП з мінімальним бідом 12%, одна заявка на дев`ятимісячні ОВДП із прибутковістю 13,5% і одна на дворічні ОВДП.

Аналітик відзначив, що через тиждень Міністерство фінансів постарається розмістити шестимісячні, річні, дворічні, а також довгострокові амортизаційні державні облігації.