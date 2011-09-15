ДКЦПФР затвердила порядок здійснення операцій РЕПО

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) схвалила проект рішення «Про затвердження Порядку здійснення на фондових біржах угод РЕПО».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії.

Як зазначили в ДКЦПФР, затвердженого порядку вводяться основні вимоги до порядку здійснення операцій РЕПО на фондових біржах, встановлюються предмет і термін операції РЕПО, умови договору РЕПО, його реквізити, регламентуються обов`язки бірж та ін.

За словами в. о. директора департаменту методології ринку цінних паперів ДКЦПФР Олени ВЕЛИЧКО, в процесі роботи над порядком були зібрані та враховані пропозиції від учасників фондового ринку, представників бірж та USAID.