На що тонко натякнуло Україні агентство S&P?

Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor`s (S&P), яке останнім часом не покидає якась аура скандальності (варто пригадати зниження кредитного рейтингу США і розслідування американського Мін’юсту щодо діяльності агентства напередодні кризи 2008 р.), цими днями знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України за зобов’заннями в національній валюті з «ВВ-» до «В+» . Тим часом, S&P підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті на рівні «B +».

Крім того, підтверджено короткострокові суверенні кредитні рейтинги за зобов`язаннями в іноземній і національній валютах на рівні «В». Прогноз за рейтингами - «стабільний».

Таким чином, з одного боку, ми маємо певний негатив, пов`язаний із зниженням суверенного кредитного рейтингу України за зобов`язаннями в національній валюті, з іншого - агентство підтвердило рейтинг України за зобов`язаннями в іноземній валюті. За оцінкою S&P, український уряд має реальну можливість поліпшити ситуацію усередині країни. Які ризики для України може спровокувати рішення агентства? Це питання УНІАН прокоментував ряд провідних експертів.

Керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" Олександр Вальчишен:

- Агентство S&P, на мій погляд, говорить про очевидні речі, в цьому немає нічого нового. Щодо вірогідних наслідків, то оприлюднене ним рішення може потенційно підвищити вартість нових запозичень для Мінфіну на внутрішньому ринку. Але це, швидше, гіпотеза, бо таких операцій з ОВДП останнім часом немає, оскільки інвестори і уряд розходяться в оцінці дохідності нових державних запозичень. Потреби інвесторів стали вищими ще до появи новини від S&P, що свідчить про високий ризик для уряду зіткнутися з рядом проблем у найближчому майбутньому (від невизначеності в питанні співробітництва з МВФ до наповнення бюджету при гальмуванні зростання економіки).

Директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин:

- Рішення S&P, швидше, сигнал про те, що державне фінансування за допомогою внутрішніх облігацій має певні ризики. Ці цінні папери на сьогодні є недостатньо привабливим інструментом і не дають змоги повною мірою профінансувати хоч частину державного дефіциту. З іншого боку, існує ризик, що основним інвестором у цій ситуації виступить Національний банк, що у свою чергу може спровокувати розкручування інфляції. Фактично S&P попереджає, що є ряд внутрішніх проблем, пов`язаних з державними фінансами. Щодо зовнішніх зобов`язань, то негатив від рейтингу по національній валюті на них не поширюється.

Завідувач відділу Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергій Кульпінський:

- Насамперед варто зазначити, що агентство S&P ще не до кінця розібралося в економіці США. Суверенний рейтинг країни був знижений до рівня АА+ незважаючи на те, що долар залишається резервною валютою і навряд чи втратить цей статус у найближчі 5 років. Агентство також із запізненням розібралося з іпотечними облігаціями США в 2006-2008 рр.

Рейтинг щодо України більшою мірою стосується монетарної політики, роль якої навіть у теорії залишається невисокою при фіксованому валютному курсі. У своєму повідомленні агентство говорить про ризик посилення найближчим часом контролю руху капіталу в Україні. У той же час зовсім не враховується потенціал використання внутрішніх заощаджень і період, коли економіка орієнтувалася на надходження від експорту, при цьому зовнішні борги були незначними (2002-2005 рр.). Тоді економіка зростала в середньому на 7%. Після припливу приватного капіталу (2005-2008 рр.) і кредитів МВФ (2008-2011 рр.) зовнішній борг істотно зріс і резерви НБУ, як і його курсова політика, дедалі більшою мірою залежать від тимчасових джерел капіталу. Це свідчить про необхідність поступової відмови від зовнішніх джерел фінансування і деструктивних для економіки інвестицій, схожих на ті, що були в банківському секторі (про них чомусь не говориться). «Вірогідність обмеження урядом доступу до обміну валюти, необхідної українським позичальникам для обслуговування і погашення боргу», про яку йдеться в повідомленні агентства, можна прирівняти до націоналізації іноземного майна. Швидше за все, такі погрози з боку S&P навряд чи серйозно будуть сприйняті учасниками ринку. При цьому зниження рейтингу за зобов`язаннями в національній валюті є абсолютно не обгрунтованим на тлі як високого попиту вітчизняних банків на держоблігації, так і значних надходжень до бюджету. Причому потенціал є, багато податкових джерел ще не достатньо задіяні, зокрема, банківський сектор. Ризики непогашення внутрішнього боргу до кінця поточного року не такі вже й високі.

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко:

- Можливо, рейтингове агентство злякалося досить високого рівня інфляції. Очевидно S&P вважає, що є якісь девальваційні ризики. Щодо наслідків, то не можна виключати, що присутні на сьогодні в Україні портфельні інвестори можуть почати виведення частини своїх капіталів за рубіж, можливо на фондовому ринку будуть якісь зміни, інвестори прагнутимуть працювати з тими активи, які номіновані в твердій валюті, а не в гривні. При цьому рішення S&P не повинне вплинути на ситуацію на зовнішніх ринках, оскільки рейтинг України в цій сфері залишився незмінним.

Андрій Гарасим (УНІАН)