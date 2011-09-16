Сприятливий фон для торгів акціями створили надії на вирішення проблем єврозони - експерти

Сприятливий фон для торгів акціями у четвер, 15 вересня, створили результати телеконференції Ангели МЕРКЕЛЬ, Ніколя САРКОЗІ та Георгіоса ПАПАНДРЕУ, які дали інвесторам надію на те, що проблеми єврозони все ж таки будуть вирішені і що грецька боргова криза підходить до закінчення.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Крім того, за словами аналітиків, ЄЦБ заявив, що буде координувати свої дії з ФРС в плані надання доларових кредитів банкам єврозони, що відбилося в зростанні фондових індексів. Проте це зростання трохи стримав негативний блок макроекономічної статистики, що вийшла в США. Зокрема, стало відомо, що кількість первинних звернень за допомогою з безробіття зросла, а індекс ділової активності в промисловості ФРБ Нью-Йорка виявився нижчим за очікування ринку. Негативною новиною стала також заява UBS AG - одного з найбільших банків світу - про те, що фінустанова може одержати збиток за результатами третього кварталу.

Як вважають аналітики, зі статистики, яка виходить сьогодні, варто звернути увагу на дані щодо торгового балансу єврозони, а також на дані щодо чистого припливу капіталу та індекс споживчої довіри в США.

Аналітики відзначають, що українські фондові ринки в четвер завершили торги ростом. Індекс Української біржі піднявся на 0,95%, до 1500,37 пункту, а індекс ПФТС залишився на рівні попереднього закриття - 584,36 пункту. Серед підприємств індексного кошика зниження показали акції «Укрнафти» (-0,88%) і Стахановського вагонобудівного заводу (-0,45%). Лідерами зростання стали акції Стиролу (+5,05%) і Крюківського вагонобудівного заводу (+3,98%).