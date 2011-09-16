Експерт: інвестори використовують будь-який інформаційний привід для виправдання покупок акцій

Інвестори в даний час використовують фактично будь-який інформаційний привід для виправдання покупок акцій.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що в четвер, 15 вересня, індекс Української біржі додав 0,95%, закрившись мінімально вище позначки в 1500 пунктів. Протягом дня дії учасників ринку стримувала невизначеність, яка була пов`язана з експірацією вересневих інструментів термінового ринку. Зокрема, незважаючи на переважання позитивних настроїв на зовнішніх майданчиках, індекс перетинав рівень 1500 пунктів більше десяти разів протягом торгової сесії. При цьому головним джерелом волатильності для індексу Української біржі була динаміка акцій «Укрнафти», вага яких в індексному кошику помітно скоротилася, починаючи з сьогоднішньої торгової сесії.

На думку П.ІЛЛЯШЕНКА, «скоординоване рішення про надання додаткової доларової ліквідності найбільшими центральними банками дозволило остаточно схилити чашу терезів на бік покупців. Водночас, зростання світових фондових індексів можна назвати стриманим. Зокрема, індексу S&P 500 вдалося зачепитися за рівень 1200 пунктів лише в другій половині вчорашнього дня. При цьому очевидно, що дії ЦБ є як мінімум очікуваними і не повинні вплинути на настрої учасників ринку надалі».