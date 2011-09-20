У серпні від продажу ОВДП до бюджету надійшло 0,1 млрд. грн.

У серпні 2011 року від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах до державного бюджету надійшло 0,1 млрд. грн. (із початку року – 18,8 млрд. грн.).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Операції по купівлі-продажу ОВДП із портфеля Національного банку в серпні не проводилися (з початку року обсяг операцій із продажу становив 1,4 млрд. грн., із купівлі - 9,1 млрд. грн.).

Через механізм двостороннього котирування впродовж серпня було куплено державних облігацій України обсягом 1,5 млрд. грн. (за номінальною вартістю). З початку року обсяг таких операцій становив 2,7 млрд. грн.

Всього з початку року урядом було здійснено розміщення державних облігацій України (з урахуванням ОВДП, які випущені для збільшення статутного капіталу АТ “Ощадбанк”, ПАТ “Укргазбанк” і НАК “Нафтогаз України”) на загальну суму 36,2 млрд. грн.

Погашення й сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно й у повному обсязі, який із початку року становив 31,6 млрд. грн., зокрема основний борг - 21,8 млрд. грн., сплата доходу - 9,7 млрд. грн.

Як повідомлялося, уряд планує в 2011 році випустити для фінансування дефіциту держбюджету ОВДП на 48,59 млрд. грн. У цій сумі не враховано випуск паперів за програмами капіталізації НАК "Нафтогаз України", націоналізованих банків і фінансування Аграрного фонду.