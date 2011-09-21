Мінфін розмістив ОВДП на 165,5 млн. грн.

Міністерство фінансів України у вівторок, 20 вересня, розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 165 млн. 487,86 тис. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, було розміщено облігації з датою погашення 9 липня 2014 року і дохідністю 10% річних.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, в серпні 2011 року від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на первинних аукціонах до Державного бюджету надійшло 0,1 млрд. грн. (з початку року – 18,8 млрд. грн.).

Загалом з початку року урядом було здійснено розміщення державних облігацій України (з урахуванням ОВДП, які випущено для збільшення статутного капіталу АТ “Ощадбанк”, ПАТ “Укргазбанк” і НАК “Нафтогаз України”) на загальну суму 36,2 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Загалом у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.