Кабмін затвердив умови приватизації "Київенерго" і "Західенерго"

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в середу затвердив умови приватизації 25% держпакету акцій "Київенерго" і 45,1% "Західенерго".

Про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО.

"Уряд затвердив умови конкурсу щодо "Київенерго" і "Західенерго", це будуть два конкурси, які найближчим часом будуть оголошені", - зазначив він. За його словами, приватизаційні конкурси за принципом аукціонів з продажу цих держпакетів можуть бути оголошені вже наступної середи.

Зокрема, відповідно до затверджених кваліфікаційних умов, учасник торгів щодо "Західенерго" повинен забезпечити поставки компанії не менш як 70% українського вугілля. До участі в конкурсі щодо цієї генеруючої компанії допускатимуться також тільки ті учасники, які можуть генерувати не менш як 30% електроенергії від обсягів виробництва "Західенерго". Щодо "Київенерго" до участі в конкурсах допускатимуться компанії, які поставляють не менш як 30% електроенергії від обсягів поставок "Київенерго". До участі в обох конкурсах не будуть допущені компанії, більш як 25% яких належить державі.

За словами голови ФДМ, в Україні реальними покупцями "Київенерго", які відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". Реальним покупцем держпакету акцій "Західенерго" може виступити ДПЕК.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня п.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня п.р. голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 р.