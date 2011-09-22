Експерти: невирішене питання допомоги Греції сприяє негативним настроям на ринку акцій

Відсутність остаточного рішення з питання надання чергового траншу допомоги Греції сприяє негативним настроям на ринку акцій.

Таку точку зору висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, торги на Українській біржі в середу, 21 вересня, проходили переважно на негативній території, але в другій половині дня ринку вдалося трохи відіграти втрати. Продаж будинків на вторинному ринку США зріс на 7,7%, що виявилося набагато вищим за прогнози, які були на рівні 1,4%, і це відбилося на зростанні індексів.

Як відзначають аналітики, українські фондові майданчики в середу завершили торги ростом. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали акції «Стиролу» (+3%), «Донбасенерго» (+2,97%) і «Укртелекому» (+2,3%). Найбільше зниження було зафіксовано за паперами «Мотор Січі» (-1,11%) і «Укрнафти» (-0,9%).

На думку аналітиків, серед статистики, яка зможе вплинути на перебіг торгів, сьогодні варто відзначити індекс ділової активності Єврозони, а також дані по ринку праці США. Але все-таки результати засідання ФРС США будуть ключовим фактором, що визначає динаміку індексів.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 21 вересня, зріс на 0,93% - до 583,38 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд. 997 млн. 875,5 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,75% - до 1490,73 пункту. Загальний обсяг торгів склав 126 млн. 473 грн., з них на терміновому ринку - 47 млн. грн.