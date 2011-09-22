Українські акції на ВФБ в середу користувалися невеликим попитом в інвесторів - експерти

Українські акції на Варшавській фондовій біржі в середу, 21 вересня, користувалися невеликим попитом у інвесторів.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, в результаті індекс WIGUKR впав у середу на 0,3%. Лідерами зниження на Варшавській фондовій біржі стали акції агрокомпанії Kernel (-1,8%). Акції виробника молочних продуктів Milkiland (+2,7%) вчора торгувалися в плюсі.

Як повідомляють аналітики, на Лондонській фондовій біржі в середу папери нафтогазової компанії Regal Petroleum додали 9,8%, а за три торгові сесії вони зросли на 56,5%. Торги акціями гірничорудної компанії Ferrexpo вчора закрилися падінням котирувань на 1,8%, продемонструвавши зниження на 5,8% за підсумками чотирьох торгових сесій.