Негативний внесок економічної політики США в економічне зростання зберігається - експерт

Негативний внесок економічної політики США в економічне зростання зберігається.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, український ринок акцій у середу, 21 вересня, не демонстрував односпрямованої динаміки під впливом подій на зовнішніх майданчиках. Головним внутрішнім джерелом новин став енергетичний сектор. Зокрема, після публікації деталей конкурсу з продажу «Західенерго» і «Київенерго» акції даного сектора продемонстрували істотне зростання, підтримавши динаміку широкого ринку.

Однак, підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, ключові події 21 вересня очікуються вже після закриття торгів на українських майданчиках. Почавши торговельну сесію скромним зростанням, американські фондові індекси вийшли на негативну територію напередодні публікації рішення комітету з монетарної політики США.

На думку аналітика, новинні заголовки пояснюють ситуацію таким чином: ринки акцій знижуються в результаті збільшення ризиків зростання світової економіки. Мабуть, учасники ринку мають на увазі коментарі FOMC про те, що вони бачать серйозні ризики для економічного зростання, у тому числі ризики для стабільності світової фінансової системи. Сама ж операція Twist залишилася фактично без уваги, хоча її розміри перевищили очікування ринку.

При цьому П.ІЛЛЯШЕНКО звернув увагу на три аспекти, які, на його думку, є скоріше позитивними: «По-перше, про жодне кількісне пом`якшення мова не йшла, отже, немає QE3 - немає приводу для смутку. По-друге, представники ФРС все ще чекають, що економічне зростання буде вище нуля. І по-третє, розмір операції Twist говорить про агресивний настрій більшості членів комітету, що добре на фоні паралічу фіскальної політики».

Відзначив аналітик і наявність «ложки дьогтю» в ситуації, що склалася. Напередодні публікації рішення комітету американські політики писали Бену БЕРНЕНКЕ листи з побажаннями бездіяльності, що порушує принцип незалежності ФРС. «Це говорить про те, що очікувати конструктивного політичного діалогу щодо економічної політики в США не варто», - вважає П.ІЛЛЯШЕНКО.