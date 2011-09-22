Російський індекс РТС на сьогоднішніх торгах впав на 7%

На російському ринку акцій продовжується різке зниження провідних фондових індексів.

Як повідомляє РБК, у другій половині дня падіння індексу РТС перевищило 7-відсоткову позначку, в той час як індекси ММВБ і RTS Standard втратили близько 6,5%.

Станом на 14:15 за київським часом індекс ММВБ знизився на 6,49% - до 1409,39 пункту. Індекс РТС опустився до відмітки 1411,02 пункту, що на 7,09% нижче за рівень закриття попереднього торгового дня. Індекс RTS Standard знизився на 6,4% - до 9591,68 пункту.

На російський ринок сьогодні чинить тиск вкрай негативний зовнішній фон. Приводів для розладу було кілька: попередження Федеральної резервної системи (ФРС) США про зростання ризиків уповільнення економіки, рішення Moody`s знизити рейтинги трьох найбільших банків США, зниження рейтингів низки італійських банків з боку S & P. У результаті провідні індекси в США закрилися напередодні зниженням на 2-2,5%, Азія відгукнулася зниженням на 2,5-4%, а Європа падає сьогодні на 4-5%.