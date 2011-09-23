«Фінансування інфраструктурних проектів» обрало Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій

Держпідприємство "Фінансування інфраструктурних проектів", створене в рамках підготовки й проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012, обрало Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій.

Про це йдеться в обґрунтуванні здійснення процедури закупівлі в одного учасника, оприлюдненому на сайті Державних закупівель.

Відповідний договір було підписано 15 вересня 2011 року, його вартість становила 427,800 тис. дол.

Як повідомлялося, в листопаді 2010 року ДП "Фінансування інфраструктурних проектів" продало під дуржгарантії семирічні єврооблігації на 568 млн. дол. із прибутковістю 8% річних, а в квітні 2011 року – на 690 млн. дол. під 7,4% на той же термін.

Організаторами випуску паперів були Morgan Stanley і ВТБ Капітал.

Кошти залучалися для фінансування будівництва інфраструктурних проектів у рамках проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.