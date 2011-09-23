АМК дозволив ЄБРР придбати 25% акцій СК «Універсальна»

Антимонопольний комітет України дозволив Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) придбати акції ПАТ «Страхова компанія «Універсальна».

Про це йдеться в повідомленні страховика, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, це придбання забезпечує покупцеві досягнення 25% голосів у найвищому органі управління страховика.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів ЄБРР 12 липня ухвалила рішення про участь банку в капіталі СК «Універсальна».

Довідка УНІАН. Страхова компанія «Універсальна» працює на страховому ринку з травня 2002 року.

За підсумками січня-червня 2011 року компанія зібрала страхових платежів на суму 113,877 млн. грн., страхові виплати становили 34,362 млн. грн.

За даними компанії, її основними акціонерами є Whiteford Limited - 53,71%, Goldman Sachs - 10,54%, Emerging Europe Growth Fund, LP, керований Horizon Capital, - 10,65%, Genesis - 9,89%.